Kuka sanoi, että ruokailun pitäisi olla vakavaa? Maailman parhaaksi valitussa espanjalaisravintolassa ruualla saa leikkiä

Taksi vie tavallisen näköiselle espanjalaiselle esikaupunkialueelle. Tien varrella on pienkerrostaloja sekä teollisuus- ja liikerakennuksia. Korttelin kulmauksessa on korkea puuverhoiltu aita, jonka portin vieressä lukee El Celler de can Roca. Lue lisää