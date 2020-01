Mitä tehdä miljoonalle ponille, pikkuautolle ja legopalikalle? Näillä ammattijärjestäjän nikseillä selätät lastenhuoneen kaaoksen

Tunne on tuttu monelle vanhemmalle: kun kinkut on syöty ja joulusta selvitty, ei pyhien autuaaksi tekemästä siisteydestä ole enää tietoakaan. Lastenhuone on täyttynyt jätesäkillisistä uutta pikkusälää, eikä mikään mahdu enää minnekään. Lue lisää