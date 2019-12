Kakkososa sai maakunnan Frozen-fanit liikkeelle Kuortaneelta ja Ylihärmästä saakka – Elsa-prinsessa vilahteli puheiden lisäksi nukeissa, mekoissa ja saappaissa

Kuinkahan monessa pikkulapsipirtissä on hoilattu pikkukieli pitkällä Oscar-palkittua Let It Go -kappaletta kuuden vuoden takaisesta hittielokuvasta Frozen – huurteinen seikkailu? Lue lisää