Kysely: Ilmianna toimitukselle pohjalainen influensseri eli somevaikuttaja – Ketä seuraat ja miksi?

Ilmianna pohjalainen influensseri! Kerro meille kuka on mielestäsi kiinnostava pohjalainen influensseri eli somevaikuttaja, jota seuraat ja jolla on runsaasti vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä? Kerro meille oma havaintosi ja perustele, miksi seuraat häntä ja mikä on hänen vaikutuksensa omaan elämääsi? Teemme aiheesta juttua vuodenvaihteen tienoilla. Lue lisää