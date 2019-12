”Meillä on eri lehmä ojassa kuin istuvilla kansanedustajilla” – Veteraaniedustajat valmiita tukemaan koulujen demokratiakasvatusta

Yli 90 aiempaa kansanedustajaa on käynnistänyt Parlamenttikierroksen, jonka aikana he tarjoavat osaamistaan koulujen käyttöön. Kouluilta ei vaadita kuin puhelinsoitto, ja asiantuntija on kateederilla keskusteluttamassa oppilaita. Lue lisää