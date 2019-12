Vaasan islamilainen yhdyskunta: Al-Holin pikkulapsia ei saa erottaa äideistään

Al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten naisten ja lasten tilanne on tällä hetkellä kuuma puheenaihe Suomessa. Ainakaan vielä ei ole tehty poliittista päätöstä siitä, haetaanko heidät kaikki tai osa Suomeen vai jätetäänkö sinne. Leirillä on 44 suomalaista, joista 11 on naisia ja loput lapsia. Lue lisää