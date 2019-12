Lähiruokabuumi ja erikoiset tuotantoeläinrodut kasvattavat pieniä teurastamoja, ja Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla niistä sijaitsee kolmannes – pian niitä säätelevä laki muuttuu

Isokyröläisen Hahtolan liha Oy:n toimitusjohtaja Sami Hahtola arvioi, että erikoisempien tuotantoeläinrotujen yleistyminen on tietänyt töitä pienteurastamoille. Hyvä esimerkki on ylämaankarja eli highland cattle. Tämä lehmärotu on tunnettu pitkistä sarvistaan. Tuottajalle ylämaankarja on verrattain helppohoitoinen, mikä on lisännyt niiden suosiota. Teurastamojen kapeilla käytävillä pitkistä sarvista voi tulla ongelma. Pienteurastamolla on paremmin aikaa käsitellä suuria eläimiä. Lue lisää