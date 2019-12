Ilmajoelta historiallisen suuri investointibudjetti – Kunta joutuu harkitsemaan, rakentaako se toisen koulun Ahonkylään

Ilmajoen kunta investoi ensi vuonna runsaalla kymmenellä miljoonalla eurolla. Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikosk i arvioi, että talousarvioesityksen investointiosa on lähihistorian suurimpia. Merkittävät rakennushankkeet selittävät investointivauhtia. Terveyskeskuksen puretun vuodeosastolle tilalle on tulossa sote-uudisrakennus. Rakennushankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa, josta kolme miljoonaa euroa on varattu tulevalle vuodelle. Lue lisää