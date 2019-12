Onko käynti kirjakaupassa vakituinen osa Helsingin reissuasi? Nämä erilaiset kirjakaupat ovat kirjailijoiden suosiossa

40 minuuttia junan lähtöön Helsingissä – mitä tekisi? Monelle se on piipahdus keskustan kirjakaupassa. Akateemista on viime vuosina parjattu, mutta Kirjatalo on edelleen vaikuttava kirjojen palatsi.