Onko hutilointi vaihtoehto? Vaasan terveyspalveluiden johtaja Markku Sirviö pelkää, ettei työkuorman uuvuttamilla lääkäreillä pian ole muita ratkaisuja

Terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri Markku Sirviö on Lääkäriliiton kanssa samaa mieltä siitä, että julkinen perusterveydenhuolto on ajautunut äärimmäisen pahaan kriisiin. Ydinongelma kaikkialla maassa on se, että kokeneita terveyskeskuslääkäreitä siirtyy kohtuuttoman työkuorman takia alan muihin töihin. Lue lisää