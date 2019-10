Mervi Parviaisen lapsen lähikoulu sijaitsee 200 metrin sijaan kahden kilometrin päässä – Koulutoimenjohtaja: ”Tämä on lapsen edun mukaista”

Palosaaren koulurakennus on vain kivenheiton päässä Mervi Parviaisen kodista. Hänen toisella luokalla oleva lapsensa joutuu siitä huolimatta kulkemaan koulutiensä kahden kilometrin päähän Isolahden kouluun. Se on heidän, siis palosaarelaisten lähikoulu. Vieressä oleva Palosaaren koulurakennus on Vanhan Vaasan koulu, joka on väistötiloissa Palosaarella kunnes Variskan yhteiskoulun remontti valmistuu vuonna 2023 ja koulu siirretään sinne.