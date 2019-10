Vaasalaisyritys vie suojareleosaamista maailmalle, suuntana jatkossakin myynnin 30 prosentin vuosittainen kasvu

Vaasalainen suojareleosaaminen on tunnetusti huippuluokkaa. Sähkönjakelun suojauslaitteiden valmistus maailmalla on siksi keskittynyt kaupunkiin. Viiden alan osaajan vuonna 2010 perustama Arcteq Relays Oy on pienehkö, mutta pippurinen alan toimija. Yritys on kasvattanut myyntiään tasaisesti ja on pitänyt kasvustrategiassaan maltin mukana. Lue lisää