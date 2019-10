Kurikkalaislähtöisen Tea Latvalan design-dildot leviävät kohta koko Eurooppaan – Puusta valmistettu vibraattori ei syntynytkään ilman kommelluksia

Kuluva vuosi on ollut kurikkalaislähtöiselle yrittäjälle Tea Latvalalle hänen elämänsä kiireisin. Latvala perusti puisia seksileluja valmistavan yrityksensä vuoden 2015 lopussa, ja nyt meno on kiihtynyt huimaksi. Latvalan terveys on ollut koetuksella pitkin vuotta. Lue lisää