Se on koirahalin paikka – Madde-kääpiövillakoira nappasi jättipotin kansainvälisessä koiranäyttelyssä

Viikonloppuna järjestetty kansainvälinen koiranäyttely keräsi Areenalle 6 800 vierailijaa, mikä on lähes parituhatta lippua enemmän, kuin mitä näyttelyn järjestäjä Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri osasi odottaa. Näyttely on aikaisemmin ollut suurelta yleisöltä hieman pimennossa, sillä käytössä on ollut vain yksi halli ja vähän tilaa. Nyt Areenana molemmat hallit luovat tapahtumalle oivalliset puitteet, jossa viikonlopun tunnelmasta pääsivät nauttimaan sekä kilpailijat että katselijat. Lue lisää