Mitä tehdä, kun huumeista irti haluava nuori kohtaa päihdetyön palapelin? – ”Nykyajan nuoret kantavat itse hyvin isoja asioita”

Kun eteläpohjalainen nuori haluaa apua huumeista irti pääsemiseen, on vastassa erilaisten hoitomuotojen palapeli. Päihdetyö on kuntakohtaista, joten apu on hajaantunut ympäri maakuntaa erilaisiin tukipisteisiin ja klinikoihin. Lue lisää