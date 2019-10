Kuka kaipaa vuonna 1958 lainattua yhdeksänkymppistä kirjavanhusta? Kirjastojen kokoelmissa voi selvitä kirja, jota lainataan vain harvoin

Kirjaston hyllyssä jämäkästi seisovan lähes satavuotiaan kirjavanhuksen takakannessa on vain yksi palautuspäivämäärä vuodelta 1958. Mikä on kirjan tarina? Mikä sen on pelastanut odottamaan lainaajia? Lue lisää