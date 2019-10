Wärtsilän tulos laski rajusti – Syynä projektihaasteet ja alhainen laitekysyntä

Kolmas vuosineljännes on ollut Wärtsilälle vaikeaa aikaa. Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto on laskenut 16 prosenttia, ja laitekysyntä on laskenut 29 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös Wärtsilän osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa, vaikka sen odotettiin asettuvan 0,09 euroon. Lue lisää