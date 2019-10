Yksityinen päiväkoti on noussut Kurikan Magneetin alueelle – ”Varhaiskasvatuspaikat ovat tällä hetkellä täyteläiset kanta-Kurikan alueella”

Kurikan Magneettiin on noussut uusi yksityinen päiväkoti. Touhula Varhaiskasvatus Oy:n palvelupäällikkö Maiju Tiittanen kertoo, että parhaillaan käynnissä on sisätyöt ja hirsirakenteinen päiväkoti on tarkoitus avata 7. tammikuuta. Kurikan päiväkotiin tulee neljä ryhmää ja siihen sopii vähän yli 70 lasta.