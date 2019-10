Pohjanmaalla kymmeniin ammatteihin ei löydy työntekijöitä

Vaasassa ja Pohjanmaan TE-toimiston alueella on akuutti työvoimapula 75 ammattinimikkeen kohdalla. Pulaa on runsaasti muistakin kuin insinööreistä ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä. Pulaa on esimerkiksi tarjoilijoista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, kioski- ja torimyyjistä, toimisto- ja laitossiivoojista, sanomalehtien jakajista ja pikaruokatekijöistä ynnä monista muista. Lue lisää