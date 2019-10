Atria lopettaa lammasteurastuksen Kauhajoella, lakkautuksella ei ole henkilöstövaikutuksia, mutta tuottaja on harmissaan

Atrian Kauhajoen nautateurastamolla loppuu vuodenvaihteessa lampaiden teurastaminen. Niitä on teurastettu vuosittain parituhatta. Toiminta on ollut hyvin sesonkiluonteista, ja Kauhajoki on ollut yhtiön ainoa toimipaikka, missä lammasteurastuksia on tehty.