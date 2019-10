Käräjäoikeuden välituomio Laihian taposta: Syytetyn syyllisyydestä ei varteenotettavaa epäilyä – Laihialaisnaisen mieli tutkitaan

Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut välituomion Laihian tappoa käsittelevässä asiassa, sillä syytetty 48-vuotias laihialaisnainen on pyytänyt, että hänen mielentilansa on tutkittava. Syyttäjä on puoltanut pyyntöä. Lue lisää