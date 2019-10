Seinäjoelle rakennettu jo lähes 40 laavua ja kotaa - Hyllykalliolta puuttuu oma laavu

Seinäjoella alkaa olla jo lähes joka puolella laavuja ja kotia, joita kaupunki on rakennuttanut yhteistyössä Lakeuden Elämysliikunta ry:n sekä kyläseurojen kanssa. Tosin osa niistä on poltettu ja osa palanut muulla tavoin. Kovasti kasvaneelle Hyllykallion alueelle on kuitenkin toivottu omaa laavua varsinkin lapsiperheiden suunnalta.