NitroS-Kiekko on kerännyt rahaa hyväntekeväisyyteen jo yli 30 000 euroa ”Haluamme varainkeruulla auttaa jääkiekkoperheitä, joilla on ongelmia kausimaksujen maksamisessa”

S-Kiekko Juniorit ry:n alaisuudessa kymmenen vuotta toiminut S-Kiekon eläkeläisryhmä NitroS-Kiekko on kerännyt varoja jo yli 30 000 euroa seinäjokelaisille lapsiperheille. Ryhmän tukirahasto on mahdollistanut hyväntekeväisyyslahjoituksin monien perheiden 6–16 -vuotiaiden nuorten jääkiekon harrastamisen. Autettavien joukossa on ollut myös yksinhuoltajaperheitä. Lue lisää