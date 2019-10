Staria uskoo Vaasaan ja perusti kaupunkiin konttorin

Talouspalveluita yrityksille tarjoava Staria on avannut konttorin Vaasaan. Se on yrityksen 12. konttori. Sillä on toimipisteitä lisäksi esimerkiksi Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa ja Tallinnassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Vaasa Insider -verkkolehti. Lue lisää