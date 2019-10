Seurakunnan tiloissa myytiin pohjalaisia perinneruokia yhteisvastuukeräykseen – 30 litraa klimppisoppaa ja 40 litraa piimävelliä jäi syömättä: ”Kauppa kävi huonosti”

– Klimppisoppa on hyvää. Se on lapsuudestani tuttu soppa, mutta itse en ole sitä koskaan tehnyt. Olen aina ihaillut näitä vanhan ajan naisia, kun he osaavat tehdä vähistä värkeistä maukkaita ruokia kekseliäästi pitkään hauduttamalla. Lue lisää