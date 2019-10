Kerrostalo palaa Vanhan Vaasan Kuningattarenpolulla – Vaaratiedote savusta: ihmisiä kehotetaan pysymään pois paikalta

Asuintalo on syttynyt palamaan Vanhassa Vaasassa. Yksi henkilö on lievästi loukkaantunut. Ihmisiä on evakuoitu paikalta.