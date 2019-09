Kauhavalaiset luottamushenkilöt arvioivat somessa naisvartaloita: Valtuutettu kokee olevansa kommentoinnin kohteena ja hän pitää tätä kiusaamisena

Kauhavalainen yksityishenkilö jakoi keskiviikkona julkisella Facebook-tilillään kuvan, jossa on kymmenen erilaista naisvartaloa. Kyseinen kuva löytyy Google-haulla esimerkiksi quora.com-sivustolta. Siellä pohditaan, what body type do you prefer, eli mitä vartalotyyppiä pidät parhaana.