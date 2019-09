Juuri kirjan julkaissut osakestrategi Jukka Oksaharju listaa Helsingin pörssin kuumimmat pienyhtiöt – pidä näitä silmällä

Sijoittamisessa aloittaminen on tärkeämpää kuin alkupääoma tai ajoittaminen, sillä jostain on lähdettävä liikkeelle. Tätä mieltä on helsinkiläinen neljän lapsen isä, Vaasan yliopiston kauppatieteiden tohtoriopiskelija sekä Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju . Lue lisää