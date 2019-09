Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään - Pohjalaisyhdistys toivoo susien kaatolupien myöntämistä takaisin paikalliselle tasolle

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittämässä Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa. Se on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa suunnitelman luonnoksesta. Suunnitelman on tarkoitus olla susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu ja keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa. Lausunnolla vastataan myös kansainvälisiin tavoitteisiin lajin suojelusta. Lue lisää