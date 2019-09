Vaasan sairaanhoitopiiri miettii ensihoidon järjestämistä uudella tavalla, Pietarsaaren tilanne erityinen

Vaasan sairaanhoitopiiri selvittää, minkälaisia erilaisia tapoja sillä on hoitaa ensihoitopalvelut alueellaan. Nyt tutkitaan muun muassa se, minkälaiset mahdollisuudet sillä itsellään on järjestää ensihoito koko sairaanhoitopiirin alueella. Asia on erityisen mielenkiintoinen Pietarsaaren seudulla, jossa ensihoidosta vastaavat tällä hetkellä sekä Pohjanmaan pelastuslaitos että Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos. Lue lisää