Tietoliikennehäiriö Postin palveluissa aiheuttaa sunnuntaina viiveitä sanomalehtien jakeluun – myös puhelinpalvelu ruuhkautui

Postin palveluissa on ilmennyt laaja tietoliikenneongelma, jonka vuoksi Postin verkkosivut ovat kaatuneet. Yhtiön mukaan häiriö on myös aiheuttanut sen, että osa varhaisjakelun sanomalehdistä on jakamatta ja ne saattavat tulla viiveellä. Lue lisää