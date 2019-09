Hyvästi luukulta luukulle pompottelu – Ainutlaatuinen palvelu helpottaa työttömän arkea Seinäjoella

Monialainen työllisyyspalvelu Aimo avasi ovensa alle 30-vuotiaille työnhakijoille toukokuun puolivälissä. Kokemukset ovat olleet työntekijöiden mukaan rohkaisevia: asiakkaat ovat kiitelleet, ettei heitä pompotella luukulta luukulle, kun palvelut on koottuna saman katon alle. Vanhan sairaalan alueella Tammikampuksella on työntekijöitä TE-toimistosta, ely-keskuksesta, Sedusta ja Kelasta. Lisäksi mukana on Seinäjoen kaupungin perusterveydenhuolto, työllisyyspalvelut ja nuorisopalvelut. Lue lisää