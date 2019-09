SHS:n Telma Särkipaju, 14, nousi nuorimpana laskijana lumilautailun nuorten maajoukkueeseen: ”Se on hieno juttu. Nyt pääsen myös ulkomaan leireille”

Lumilautailun nuorten maajoukkue tulevalle kaudelle on valittu. Joukkueessa on mukana neljä poikaa ja kolme tyttöä ympäri Suomen. Joukossa on nyt myös uutena laskijana Seinäjoen Hiihtoseuran lahjakas Telma Särkipaju ,14. Hän on seitsemän jäsenen maajoukkueen nuorin laskija. Lue lisää