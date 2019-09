Epäily: Naakat toivat salmonellan Kauhavalle – Yksi uusi tartunta varmistui jälleen

Kauhavalla on varmistunut jälleen yksi uusi salmonellatapaus, kertoo Seinäjoen alueen johtava hygieenikko Seppo Kangas. Kaikkiaan maito- ja lihatiloilla on Kauhavalla vahvistettu neljä tilaa, joilla on salmonellaa.