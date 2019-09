Frans sairastui 8-vuotiaana kivuliaaseen lasten lonkkasairauteen, joka pakotti jättämään jääkiekon – Pahimmillaan Perthesin tauti voi tuhota jopa koko lonkan

Lääkäri näkee röntgenkuvista, että lonkassa on reumaan viittaavia muutoksia. Johanna Kyrkkö on eri mieltä lääkärin kanssa. Kyrkkö tietää, että lapsen lonkkakivun syynä on Perthes. Sama harvinainen lonkkasairaus, minkä Johanna itse sairasti ollessaan 4-vuotias. Lue lisää