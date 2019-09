”Ei mitään räksyttämistä räksyttämisen takia” – Kokoomuksen pohjalaisaktiivit odottavat maltillista ja asiallista oppositiopolitiikkaa

Kaksitoista vuotta vallan kahvassa on pitkä aika. Kokoomuksella on takanaan kolme kautta hallituksessa, mutta nyt on aika opetella opposition käytöstavoille.