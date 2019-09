Analyysi: Nämä avoimet kysymykset tekivät Laihian surmasta poikkeuksellisen, ja osaan niistä saadaan vastaus maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä

Mies soittaa varhain aamulla hätäkeskukseen ja kertoo, että vaimo on kuollut. Talossa on vieras mies ja ikkuna on rikottu. Tästä alkaa Laihian surmana tunnetun henkirikoksen tutkinta, josta tuli kestopuheenaihe pienessä pohjalaiskunnassa yli vuodeksi eteenpäin.