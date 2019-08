Puolukkasato on kärsinyt kuivuudesta – 4H-yhdistykset vastaanottavat marjaa jo ympäri maakuntaa

– Aika heikosti on nyt puolukkaa tulossa, kun on ollut niin kuivaa. Viime vuonna sitä tuli paremmin kuin nyt. Vielä marja ei ole kypsää ja voi mennä vielä pari viikkoa ennen kuin se kypsyy kunnolla. Mustikkaa on vielä hyvin metsissä ja sitä jää taas paljon keräämättä. Lue lisää