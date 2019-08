Miapetra Kumpula-Natri ollut pois yli puolesta kaupunginvaltuuston kokouksia, vain 16 valtuutettua osallistunut jokaiseen kokoukseen tällä kaudella

Vaasan kaupunginvaltuustossa on 59 jäsentä, joista 43:lla on ollut poissaoloja kokouksista tämän valtuustokauden aikana. Nykyinen valtuusto valittiin vuonna 2017 ja se piti ensimmäisen kokouksensa saman vuoden kesäkuussa. Tähän mennessä se on kokoontunut 19 kertaa. Lue lisää