Lehtisen kortteli nousee uudella neliöhinnalla: ”Keskustan kehitys pysähtyy, jos täällä on liian kalliita asuntoja”

Yksi Seinäjoen keskustan maamerkeistä, Lehtisen kauppakeskus, puretaan ensi vuoden aikana. Tilalle on suunnitteilla kahdeksan kerrostalon kokonaisuus, jossa on yhteensä noin 550 asuntoa. Taloissa on kahdeksan kerrosta. Lue lisää