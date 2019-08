Maanantaina Aapo Rajalan elämässä kääntyy uusi sivu – Uusi koulu ja uudet kaverit odottavat

9-vuotias Aapo Rajala on alle viikko sitten muuttanut perheensä kanssa Oulusta Vaasan Purolaan. Uudessa huoneessa muuttolaatikoista on kaivettu esille ensimmäisenä pokaalit ja mitalit. Ne on aseteltu hyllylle tarkkaan järjestykseen.