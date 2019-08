Pietarsaaren kesäparatiisissa talkoillaan ja pelataan korttia – Fäbodassa huvilat ja mökit periytyvät sukupolvelta toiselle

Hienohiekkainen ranta laskee matalaan merenlahteen. Rannalla on veneitä vesille lähtemistä varten, pihakeinu keinumista varten ja potkukelkka, joka taitaa olla unohtunut talven jäljiltä. Matala liukumäki on ehkä joskus laskenut veteen, mutta nykyisin se ei näytä olevan käytössä. Alkukesän juhannussalko on vielä pystyssä.