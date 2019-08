Hukkakaura ei tänä vuonna ole ollut maanviljelijä Petter Sandelinin riesana – Viimeiset hukkakauratarkastukset on tehtävä nyt

Seinäjokelainen maanviljelijä Petter Sandelin on ollut tänä vuonna onnekas, sillä hukkakauraa on löytynyt poikkeuksellisen vähän. Hän käyttää kemiallista torjuntaa tätä ikävää riesaa vastaan. Sandelin viljelee rukiita, vehnää, ohraa, hernettä ja rapsia. Viljelyalaa hänellä on yhteensä 170 hehtaaria. Lue lisää