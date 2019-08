Seinäjoelta sulkapallon maailmanmestaruuskisoihin – Jaakko Kohtalan arki on isänä olemista, johtajan työtä ja rajuja treenejä

Teuvalta ja Seinäjoelta kotoisin oleva Jaakko Kohtala on lähdössä tänä sunnuntaina viikon kestäviin senioreiden sulkapallon MM-kisoihin 40 vuotta täyttäneiden sarjaan. Kohtala on pelannut sulkapalloa noin 30 vuotta ja kilpaillut myös Suomen huipulla. Kisaamisen huippuvuodet sijoittuvat Kohtalan opiskeluaikoihin sekä työuran alkuvuosiin 2006–2008. Sulkapalloa hän on pelannut aina opiskeluiden ja töiden ohella, eikä ammattipelaaminen ole ollut vaihtoehtona. Lue lisää