Harrastusmahdollisuuksia marginaalilajeillekin – Uusi skeittipuisto avataan Kurikkaan

Kurikan kaupungin pitkään vireillä ollut hanke on vihdoin valmistumassa. Uuden skeittipuiston ja pump track -radan on määrä valmistua elokuun lopulla jäähallin ja Paulaharjun koulun väliselle kentälle. Virallisten avajaisten ajankohta on vielä auki. Lue lisää