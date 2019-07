Närpiössä on vihannesbisnestä kolmessa sukupolvessa – Nyt sinne rakentuu yksi maan suurimmista kasvihuoneista

Ennen kuin vihannes on kuluttajan pöydällä, sen kasvattaminen ja pakkaaminen ovat monimutkaisia prosesseja. Närpiössä kasvihuonebisnes on perinteikästä. Useat ovat jo kolmannessa sukupolvessa viljelijöitä. Osa viljelijöistä on jo siinä iässä, että on lopettamassa eikä seuraavasta sukupolvesta löydy aina jatkajia. Uusia viljelijöitä tarvitaan. Lue lisää