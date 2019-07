Lappajärvellä alkaa ensi viikonloppuna juhlamarkkinat

Lappajärven Yrittäjillä on syytä juhlaan, sillä he järjestävät kesämarkkinat tulevana viikonloppuna jo viidennenkymmenennen kerran. Yrittäjien puheenjohtajan Inka Herralan mukaan luvassa on takuuvarmaa markkinatunnelmaa. Lue lisää