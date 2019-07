Katse alas, sillä pieni on nyt in – Ammattilainen opastaa trendikkään minikukkakimpun sidonnan saloihin

Sosiaalisen median kuvassa barbie-nuken käsien välissä on pieni luonnonkukista sidottu kukkakimppu, jossa on niittyleinikkiä, siankärsämöä ja heinää. Vastaan tulee myös useita kuvia joissa minikokoinen kimppu on asetettu pystyyn kämmenelle.