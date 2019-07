Kultavuosien tangokuningatar teki päätöksen jättää esiintymislavat – hetket kuningattarena pysyvät yhä kirkkaana mielessä: ”Voiton hetki ja ilta tuntuvat vielä käsin kosketeltavan eiliseltä”

– Ajattelen, että minulla on ollut kaksi elämää. Toinen on ollut artistielämä ja toinen tämä nykyinen elämäni. On hauskaa ajatella, että nuoren ihmisen elinikä on kulunut omasta tangokuningattaruudestani, kun kuitenkin se hetki ja ilta tuntuvat niin käsin kosketeltavan eiliseltä. Lue lisää