Majesteettinen huomionosoitus Seinäjoen kaupungille: maanantaina Ulla Frantti-Malinen tapasi prinssi Charlesin tämän maaseutuasunnolla – ”prinssi oli hyvin halukas tukemaan yhteistyötä”

Seinäjoen kaupunki on kutsuttu Englannin College of Medicinen kansainväliseen asiantuntijaverkostoon. College of Medicinen Social Prescribing -verkostosta ja konferensseista on tullut Englannin johtava ruuan, elämäntapojen ja lääketieteen foorumi, jonka tavoitteena on tukea terveellisiä elämäntapoja maailmanlaajuisesti. Terveellinen ruokailu ja lihavuuden ehkäisy ovat tämän vuoden teemoja. Lue lisää